L’OL se lance dans la course pour un ancien brésilien de Ligue 1, forte concurrence annoncée

Un ex-marseillais à Lyon ?

Transféré l’été dernier de l’Olympique de Marseille à l’Inter Milan pour 23 millions d’euros hors bonus, Luis Henrique n’a pas confirmé les attentes en Italie. L’ailier brésilien de 24 ans n’a inscrit qu’un but en Serie A et délivré trois passes décisives.

Pas toujours titulaire, ses performances en Ligue des Champions ont été jugées insuffisantes. Une acclimatation difficile en Italie, malgré de vraies qualités techniques pour joueur rapide âgé de 24 ans seulement.

Selon le média turc Fotomac, l’Olympique Lyonnais fait partie des clubs intéressés. L’OL privilégierait une formule de prêt avec option d’achat, mais les exigences de l’Inter, fixées autour de 20 millions d’euros, compliquent l’opération. Le dossier s’annonce concurrentiel : Beşiktaş, AFC Bournemouth, Everton FC, Aston Villa FC, AS Monaco et même l’Olympique de Marseille sont également cités parmi les prétendants.

Une piste assez réaliste, surtout quand on peut s’attendre aux départs certains d'Endrick et possibles d’Ernest Nuamah et de Malick Fofana, qui peuvent représenter de belles liquidités pour les dirigeants lyonnais.