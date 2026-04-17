Violences, jets d’objets, blessés : un club de futsal lourdement sanctionné près de Lyon

Malheureusement dans le monde du football et même du futsal, les violences sont présentes. Plus d’un mois après les faits, les sanctions sont tombées. Comme l’a révélé Le Progrès, la commission de discipline de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes a sévèrement puni le club de France Futsal Rillieux à la suite d’incidents survenus lors d’un match U18 début février.

Cette rencontre face à l’Amateur Lyon Fidésien avait rapidement dégénéré. Si le match en lui-même s’était déroulé dans un contexte tendu mais maîtrisé, la situation a totalement basculé avant la séance de tirs au but.

Selon les éléments rapportés, plusieurs spectateurs ont envahi le terrain, prenant pour cible joueurs et membres du staff adverse. Jets d’objets, crachats et violences physiques ont marqué cette soirée, avec des conséquences sérieuses pour certaines victimes, dont des blessures au visage.

Face à la gravité des faits, la Ligue a décidé de frapper fort. Deux joueurs impliqués ont été lourdement sanctionnés. Lonny B., l’un des joueurs, a écopé de deux ans de suspension pour acte de brutalité, et d’une amende de 229 € et l’autre, s’en est pris physiquement à un dirigeant adverse, sanctionné de 15 matchs de suspension et d’une amende de 115 €.

Le club n’a pas été épargné non plus. L’équipe U18 est exclue des compétitions jusqu’à la fin de la saison, et la rencontre a été déclarée perdue. Plusieurs amendes ont également été infligées totalisant 150 €.

Autre mesure forte, le gymnase Louison-Bobet, où se sont déroulés les faits, est suspendu pour les rencontres de ligue jusqu’à la fin de l’exercice. Une décision qui contraint les équipes du club à trouver une solution alternative pour leurs matchs à domicile.

Ces sanctions viennent clore un épisode particulièrement marquant pour le futsal régional, et rappellent la volonté des instances de lutter fermement contre toute forme de violence sur et autour des terrains.