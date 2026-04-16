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PSG-OL : l’interdiction de déplacement des supporters validée par le ministère de l’Intérieur

PSG-OL : l’interdiction de déplacement des supporters validée par le ministère de l’Intérieur
PSG-OL : l’interdiction de déplacement des supporters validée par le ministère de l’Intérieur

Après la préfecture des Hauts-de-Seine, c’est au tour du ministère de l’Intérieur de publier un arrêté pour interdire le déplacement des supporters de l’OL ce dimanche.

"Dans le cadre du match face au Paris Saint-Germain ce dimanche 19 avril à 20h45, le ministère de l’Intérieur a pris un arrêté interdisant l’accès au Parc des Princes ", indique le club ce jeudi.

Cet arrêté du ministre de l’Intérieur interdit également "le stationnement et la circulation sur la voie publique sur le territoire de la ville de Paris et de l'ensemble des communes de la région d'Île-de-France, pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique Lyonnais ce dimanche". 

Pour rappel, le secteur visiteurs sera fermé pour cette rencontre. L’Olympique Lyonnais recommande "à ses supporters de ne pas organiser de déplacement et de ne pas se présenter aux abords du stade ce dimanche". 

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