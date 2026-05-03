OL-Rennes : le match décisif pour le podium de Ligue 1

C’est sans doute l’un des matchs les plus importants de la saison pour l’Olympique Lyonnais. Si les joueurs de Paulo Fonseca ont réussi à s’imposer face au Paris Saint-Germain (1-2) il y a quelques semaines, la réception du Stade Rennais s’annonce encore plus décisive dans la course au podium de Ligue 1.

Face à un concurrent direct pour le top 3, l’OL devra faire preuve de solidité et de confiance pour prendre le dessus sur une équipe rennaise particulièrement solide.

L’enjeu est clair, entre un rapprochement vers la Ligue des champions ou un recul au classement, les Lyonnais jouent gros.

Les Bretons pointent actuellement à la cinquième place avec 56 points, juste derrière Lyon. En cas de succès, les hommes de Paulo Fonseca prendraient une avance précieuse, portant leur total à 60 points et creusant un écart de quatre unités sur leur adversaire du soir.

Dans le même temps, Lille reste en embuscade. Opposés au Havre ce dimanche à 15h, les Lillois pourraient profiter d’un faux pas lyonnais pour s’inviter sur le podium.

L’équation est donc simple, une victoire permettrait aux coéquipiers de Corentin Tolisso de consolider leur place parmi les meilleures équipes du championnat. À l’inverse, une défaite pourrait les faire reculer jusqu’à la cinquième place, relançant totalement la course à l’Europe.