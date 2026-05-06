Samuel Umtiti (ex-OL) consultant pour M6 pendant le Mondial

Diffuseur du Mondial 2026 pour la France, la chaine proposera un magazine quotidien présenté par Ophélie Meunier.

Concernant les matchs, ce sont en tous 54 rencontres qui seront diffusées, à commencer par tous les matchs de l'équipe de France.

Ces rencontres seront commentées par Xavier Domergue et Benoit Cheyrou. Virginie Sainsily sera postée en bord de terrain et l’ancien joueur de l’OL et champion du monde 2018, Samuel Umtiti, tiendra lui le rôle de consultant, alors que ce dernier officie déjà sur la radio RMC. L’international devrait également commenter quelques rencontres aux côtés de Julien Brun.

Enfin, le youtubeur Michou sera aussi chargé de faire vivre ce mondial au plus près.