Les résultats financiers de l’OL publiés, John Textor bientôt attaqué en justice ?

Avec un résultat net à -186,6 millions d’euros, la structure qui gère l’OL estime que ce chiffre est "fortement impacté par des dépréciations de créances sur des parties liées".

Le texte précise également que "cet arrêté de comptes intervient dans un contexte complexe pour l’ensemble des entités de la galaxie Eagle Football, marqué notamment par le placement en administration judiciaire au Royaume-Uni à la fin du mois de mars de l’actionnaire majoritaire de la Société, la société anglaise Eagle Football Holdings Bidco Limited et la mise en vente consécutive des actifs détenus par Eagle Bidco dont la participation de 88% qu’elle détient dans la Société ainsi que les participations contrôlantes dans les clubs de Botafogo (Brésil) et RWDM Molenbeek (Belgique)".

On constate malgré tout une amélioration "significative" des performances opérationnelles, avec un excédent brut d’exploitation qui revient presque à l’équilibre, "reflétant le succès de la politique de réduction des charges mise en oeuvre par la nouvelle direction".

Malgré tout, la situation financière est "encore critique en raison d’expositions héritées du passé, de dépréciations de créances sur des parties liées et de l’urgence de sécuriser une solution de financement et de restructuration".

Eagle Football Group explique ainsi avoir "découvert que des tiers se prévalaient de garanties prétendument consenties par la Société ou sa filiale OL SASU, signée par l’ancien dirigeant John Textor, pour couvrir des obligations prises par les clubs Botafogo et Molenbeek (détenus par Eagle Bidco et liés à M. Textor) qui n’étaient pas connues du Groupe".

Concrètement, John Textor aurait utilisé l'Olympique lyonnais comme garant pour mener des opérations avec ses autres clubs, pour un montant estimé à 126,2 millions d’euros de dépréciations de créances.

Le club dit ce mardi "contester la validité de ces engagements et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts". Une action en justice pourrait donc être envisagée à l’encontre de l’homme d’affaires américain.