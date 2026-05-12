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Trophées UNFP : Corentin Tolisso dans le onze type, Melchie Dumornay élue meilleure joueuse de Première Ligue

Trophées UNFP : Corentin Tolisso dans le onze type, Melchie Dumornay élue meilleure joueuse de Première Ligue
Trophées UNFP : Corentin Tolisso dans le onze type, Melchie Dumornay élue meilleure joueuse de Première Ligue - Melchie Dumornay DR

Entre distinctions individuelles, équipes types et récompense pour les anciens lyonnais, la cérémonie des Trophées UNFP a été mouvementée.

La cérémonie des Trophées UNFP a mis en lumière plusieurs représentants de l’Olympique Lyonnais et de l’OL Lyonnes, récompensant une saison globalement réussie sur les terrains français.

Du côté de la Première Ligue, Melchie Dumornay a été élue meilleure joueuse du championnat. Une distinction méritée pour la milieu offensive lyonnaise, très influente tout au long de la saison et devenue l’un des visages forts des OL Lyonnes.

La domination lyonnaise s’est également ressentie dans l’équipe type du championnat féminin, où Melchie Dumornay figure aux côtés de Wendie Renard et Tabitha Chawinga, autre cadre incontournable du club.

Chez les hommes, Corentin Tolisso a lui aussi été récompensé avec une place dans l’équipe type de Ligue 1. Le milieu lyonnais retrouve ainsi les honneurs après une saison où il a retrouvé un rôle majeur dans l’entrejeu de l’OL.

La soirée a également été marquée par la récompense de Pierre Sage, sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 avec le RC Lens, un an après son départ entre Rhône et Saône. Un trophée particulier pour l’ancien coach lyonnais, dont le travail continue d’être salué quelques mois après son passage sur le banc de l’OL.

Parmi les autres grands gagnants de la soirée, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 et auteur du plus beau but, tandis que Désiré Doué a remporté le titre de meilleur espoir.

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Corentin Tolisso

Trophée UNFP

Melchie Dumornay

2 commentaires
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senior48 le 12/05/2026 à 16:34

Surtout heureux pour P.SAGE! Dégagé, comme tant d'autres, comme un malpropre malgré sé réussite et qui a brillamment confirmé à Lens. Quel dommage qu'il soit incapable de sourire!

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DMPP le 12/05/2026 à 11:12

L'olympique lyonnais bien représenté,les lyonnes et les lyons,dommage pour la gambardella,sinon,vous ajoutiez les lyonceaux,fauves qui peut,L'OLYMPIQUE LYONNAIS le peut.

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