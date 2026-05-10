OL Lyonnes écrase le PSG et récupère enfin la Coupe de France (1-4)

Le PSG puis le Paris FC. Depuis deux ans, la Coupe de France avait la fâcheuse habitude de rester en Ile-de-France. Ce dimanche après-midi, la finale de la compétition a enfin permis aux Lyonnaises de réparer cette anomalie.

C'est avec son statut d'équipe invaincue en France cette saison qu'OL Lyonnes se présentait face au PSG à Valenciennes. Sans Ada Hegerberg, finalement pas à 100% et laissée au repos pour ne pas prendre de risque.

L'ouverture du score intervenait à la 23e minute. Toute en puissance et en réussite, Melchie Dumornay se retrouvait en position de tir dans la surface. La joueuse haïtienne trompait Mary Earps (0-1).

De la réussite, Vicki Becho en avait également à la 35e minute pour faire le break. Un bon centre de Jule Brand était repris de la tête par l'internationale française. Le ballon frappait d'abord la barre avant de rebondir dans le but vide (0-2).

Pour son doublé à la 40e, Vicki Becho faisait cette fois tout l'étalage de son talent et de sa justesse technique. Elle reprenait de volée un centre de Brand qui terminait dans la lucarne parisienne (0-3). De quoi lui permettre de retrouver l'Equipe de France, qui la boude depuis 2024 ? Oui selon le sélectionneur Laurent Bonadei interrogé à ce sujet par France 2 à la mi-temps.

#CDFF | ⚽️ OH QUEL BIJOU ! Ça fait 3-0 pour l’OL Lyonnais !



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En seconde période, les Parisiennes revenaient avec beaucoup plus d'envie. Asphyxiées, les Fenottes concédaient un but magnifique de Merveille Kanjinga à la 63e. La Congolaise reprenait un centre de volée, une frappe énorme sous la barre de Christiane Endler (1-3).

Loin de se replier, Lyon creusait à nouveau l'écart à la 74e. Un long coup-franc de Selma Bacha trouvait Lindsey Heaps. Libre de tout marquage, l'Américaine n'avait plus qu'à s'appliquer pour marquer (1-4).

Avec cette finale remportée, OL Lyonnes mettait la main sur sa 11e Coupe de France. Et se préparait mentalement au mieux pour la demi-finale des play-offs de Première Ligue, samedi prochain à domicile contre Nantes.