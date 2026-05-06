OL Lyonnes bat Montpellier et termine la saison régulière sur une bonne note

Les joueuses de Jonatan Giraldez, dont le onze de départ avait été largement remanié, ont terminé la saison régulière par une victoire face à Montpellier.

Les Lyonnaises n’ont pas tardé à ouvrir le score grâce à Korbin Shrader à la 9e minute. La jeune Romane Rafalski a marqué son premier but en professionnel et a enfoncé le clou à la 13e minute (2-0).

La première mi-temps n’aura rien donné de plus. Côté montpellierain, il a fallu attendre la 45e+1 pour avoir le premier tir cadré et le premier arrêt de Féérine Belhadj.

Malgré de nombreuses occasions lyonnaises au retour des vestiaires, l’équipe de Montpellier a fini par se montrer plus dangereuse, revenant au score à la 75e minute (2-1).

Si les Montpelliéraines, menacées de relégation, ont continué de pousser, ce sont bien les Fenottes qui ont alourdi la note dans les arrêts de jeu, grâce à un but d’Ashley Lawrence.

OL Lyonnes l’emporte donc 3 buts à 1 et peut se tourner sereinement vers la finale de la Coupe de France programmée dimanche face au PSG à Valenciennes avant de penser à la demi-finale de Première Ligue prévue le 16 mai, face à Nantes au Groupama Stadium.

Malgré cette défaite, Montpellier profite du résultat du match nul entre Fleury et St Etienne (1-1) pour se maintenir. C'est bien le rival stéphanois qui est relégué en Seconde Ligue à l'issue de cette saison.