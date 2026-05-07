"Un nouveau Gone est arrivé" : Tyler Morton (OL) devient papa

Tyler Morton est devenu papa d’un petit Neco. Une vidéo intitulée "Un nouveau Gone est arrivé" a été diffusée ce jeudi sur les réseaux sociaux de l’OL.

On y voit Matthieu Louis-Jean, directeur technique à l’OL, remettre un maillot floqué au milieu de terrain anglais. "C’est un moment unique, tu fondes une famille, tu vas avoir quelques nuits compliquées on est tous passé par là", a glissé le dirigeant lyonnais.

"Je suis très reconnaissant pour ce moment, c’est surement le plus beau jour de ma vie, merci à vous de faire partie de tout ça", a répondu Tyler Morton.