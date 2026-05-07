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"Un nouveau Gone est arrivé" : Tyler Morton (OL) devient papa

"Un nouveau Gone est arrivé" : Tyler Morton (OL) devient papa
"Un nouveau Gone est arrivé" : Tyler Morton (OL) devient papa - Lyon Foot

Quelques jours avant le déplacement de l’OL à Toulouse, la famille du club s’agrandit.

Tyler Morton est devenu papa d’un petit Neco. Une vidéo intitulée "Un nouveau Gone est arrivé" a été diffusée ce jeudi sur les réseaux sociaux de l’OL.

On y voit Matthieu Louis-Jean, directeur technique à l’OL, remettre un maillot floqué au milieu de terrain anglais. "C’est un moment unique, tu fondes une famille, tu vas avoir quelques nuits compliquées on est tous passé par là", a glissé le dirigeant lyonnais. 

"Je suis très reconnaissant pour ce moment, c’est surement le plus beau jour de ma vie, merci à vous de faire partie de tout ça", a répondu Tyler Morton.

Tags :

OL

Tyler Morton

naissance

1 commentaire
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c'est la vie le 07/05/2026 à 16:01

Mon hamster aussi a fait des petits

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