Encore trois matchs au maximum au Groupama Stadium avant de basculer en mode concert

Il reste au maximum trois rencontres dans le stade où cohabitent l’OL et l’OL Lyonnes avant que l’enceinte ne bascule en mode concert.

Le samedi 16 mai, les Fenottes accueilleront Nantes à 18h dans le cadre des demi-finales de la Première Ligue. Une rencontre lors de laquelle les propriétaires de chiens pourront amener leur compagnon au stade.

Le lendemain, le Groupama Stadium sera le théâtre du dernier match de l’OL de la saison. Pour l’occasion, les Lyonnais recevront le RC Lens dans une enceinte qui devrait afficher complet pour célébrer une nouvelle qualification européenne, et peut-être le retour en Ligue des Champions.

Ces deux rencontres sont d’ores et déjà fixées. Mais un troisième match pourrait se dérouler fin mai. En cas de qualification de l’OL Lyonnes en finale de Première Ligue, les joueuses de Jonatan Giraldez évolueraient à domicile. Et ce match devrait avoir lieu le 30 ou le 31 mai prochain.

Ce n’est donc que début juin que le Groupama Stadium basculera en mode concert. Pour rappel, deux affiches sont programmées. Le 16 juin, le groupe Linkin Park se produira à Lyon dans le cadre de son From Zero World Tour. Le 28 juin, les Britanniques de Iron Maiden seront attendus sur scène.

Il faudra attendre ensuite le week-end du 23 août, ou la semaine suivante en fonction du calendrier, pour que le Groupama Stadium reprenne du service dans le cadre du championnat de Ligue 1.