L’OL Lyonnes affronte Montpellier après l’euphorie européenne

Les joueuses de l’OL retrouvent rapidement le terrain avec un match face à Montpellier ce mercredi à 17h, dans le cadre de la 22e journée de Première Ligue. Une rencontre qui intervient quelques jours seulement après leur qualification pour la finale de la Ligue des champions, un succès qui a forcément renforcé la confiance du groupe.

Portées par cette dynamique positive, les Lyonnaises abordent cette échéance avec ambition, mais aussi avec lucidité. Car si la perspective d’un titre européen galvanise, le calendrier à venir s’annonce particulièrement décisif sur tous les fronts.

À commencer par la finale de la Coupe de France féminine, où l’OL retrouvera le Paris Saint-Germain pour un choc très attendu pour ajouter un trophée.

Conscient de ces enjeux, l’entraîneur Jonatan Giráldez a tenu à tempérer tout excès d’euphorie : "Nous sommes à un moment de la saison où nous pouvons tout remporter, mais il faut garder la tête froide. La Ligue des Champions n'est pas notre seule priorité : il y a aussi la Coupe de France et le championnat".

Même si une victoire face à Montpellier revêt une importance relative, avec une place en demi-finales de Première Ligue déjà assurée, les joueuses de Jonatan Giráldez auront à cœur de s’imposer afin de confirmer leur statut de leaders et d’affirmer leur domination sur le championnat.