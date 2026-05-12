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OL : le nouveau maillot extérieur 2026-2027 dévoilé

OL : le nouveau maillot extérieur 2026-2027 dévoilé
OL : le nouveau maillot extérieur 2026-2027 dévoilé - Adidas DR

Lyon met à l’honneur son patrimoine textile avec une tunique inspirée de la soierie lyonnaise. Le maillot extérieur de la saison 26-27 a été dévoilé ce mardi 12 mai.

L’Olympique Lyonnais et les OL Lyonnes ont présenté, avec Adidas, leur nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Une tenue qui mise autant sur l’identité lyonnaise que sur “une approche plus lifestyle et moderne du football”.

Pour cette nouvelle collection, l'Olympique Lyonnais et Adidas ont choisi de s’inspirer de l’histoire des canuts et du patrimoine de la soierie lyonnaise. Le maillot reprend ainsi plusieurs références au textile qui a marqué l’histoire de la ville, “avec des motifs discrets, des finitions raffinées et une teinte inspirée des pigments historiques utilisés dans les ateliers de soie”.

Autre nouveauté marquante, le retour du célèbre trèfle adidas sur un maillot extérieur rouge, symbole de l’orientation plus mode et urbaine voulue autour de cette collection.

Au-delà du maillot, une collection complète adidas Originals accompagnera cette sortie avec plusieurs pièces lifestyle destinées aux supporters. Une manière pour l’OL, l’OL Lyonnes et adidas de renforcer encore davantage leur image auprès d’un public jeune et attaché à la culture urbaine autant qu’au football.

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3 commentaires
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Chris25 le 12/05/2026 à 15:21

Cool, j'avais 150 euros à jeter par la fenêtre...

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DMPP le 12/05/2026 à 15:07

Beaux et pas beux,manque le a....confondre vitesse et précipitation à en perdre le a.

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DMPP le 12/05/2026 à 10:55

Beux maillots va aussi avec belles équipes,beaux résultats,belles ambiances,a dit das!

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