OL : le nouveau maillot extérieur 2026-2027 dévoilé

L’Olympique Lyonnais et les OL Lyonnes ont présenté, avec Adidas, leur nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Une tenue qui mise autant sur l’identité lyonnaise que sur “une approche plus lifestyle et moderne du football”.

Pour cette nouvelle collection, l'Olympique Lyonnais et Adidas ont choisi de s’inspirer de l’histoire des canuts et du patrimoine de la soierie lyonnaise. Le maillot reprend ainsi plusieurs références au textile qui a marqué l’histoire de la ville, “avec des motifs discrets, des finitions raffinées et une teinte inspirée des pigments historiques utilisés dans les ateliers de soie”.

Autre nouveauté marquante, le retour du célèbre trèfle adidas sur un maillot extérieur rouge, symbole de l’orientation plus mode et urbaine voulue autour de cette collection.

Au-delà du maillot, une collection complète adidas Originals accompagnera cette sortie avec plusieurs pièces lifestyle destinées aux supporters. Une manière pour l’OL, l’OL Lyonnes et adidas de renforcer encore davantage leur image auprès d’un public jeune et attaché à la culture urbaine autant qu’au football.