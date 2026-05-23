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Ligue des Champions : face au FC Barcelone, OL Lyonnes peut retrouver le toit de l’Europe

Ligue des Champions : face au FC Barcelone, OL Lyonnes peut retrouver le toit de l’Europe
Ligue des Champions : face au FC Barcelone, OL Lyonnes peut retrouver le toit de l’Europe - DR

Voilà quatre ans que Lyon n’a plus soulevé le trophée de Ligue des Champions féminine.

Après avoir dominé la scène européenne à huit reprises et remporté 5 titres européens consécutifs, OL Lyonnes joue une nouvelle finale de Ligue des Champions.

Les Lyonnaises affrontent le FC Barcelone samedi à 18h à Oslo. Malgré le prestige qui entoure la compétition, Jonatan Giraldez n’a rien voulu changer dans la préparation de son équipe. Et Wendie Renard appelle ses coéquipières à reproduire ce qui a été fait tout au long de la saison : "Il y a pas mal de joueuses qui ont intégré ce collectif et qui n’ont jamais joué de finale. Mais moi, je vais simplement leur dire de faire ce qu’on a fait tout au long de la saison", a commenté la capitaine lyonnaise.

"On sent que la fin de la saison arrive, avec cette option de tout pouvoir gagner", a expliqué de son côté l’entraineur lyonnais. "Maintenant notre attention doit se porter sur les prochains matchs et sur les plans de jeu, offensivement et défensivement. Il y a aussi la pré-disposition de l’équipe, mentalement et physiquement, et je pense que nous sommes très bien", a assuré le technicien.

Si l’Espagnol peut entrer dans l’histoire du football féminin en devenant le premier entraineur à remporter trois Ligues des champions, il s’agirait du 9e trophée européen pour l’OL Lyonnes. Une belle façon de fêter le premier anniversaire du nouveau nom du club.

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