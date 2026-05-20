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OL Lyonnes célèbre sa 1e année : une rencontre avec les joueuses prévue mercredi prochain !

OL Lyonnes célèbre sa 1e année : une rencontre avec les joueuses prévue mercredi prochain !
OL Lyonnes célèbre sa 1e année : une rencontre avec les joueuses prévue mercredi prochain ! - Lyon Foot

Un an après le lancement d’OL Lyonnes et cette première saison écrite sous ses propres couleurs et emblème, le club veut mettre les petits plats dans les grands.

Plusieurs temps forts vont ainsi rythmer la fin du mois de mai. 

Si l’on savait déjà que la finale de la Ligue des Champions, opposant samedi OL Lyonnes au FC Barcelone, allait être retransmise en direct, le club vient d’annoncer un nouvel événement.

Mercredi matin, le club invitera ses supporters au centre d’entrainement à Décines, pour "célébrer cette première bougie d’OL Lyonnes et remercier les joueuses pour cette saison".

L’occasion de présenter les trophées déjà glanés par Wendie Renard et ses coéquipières, "avec, nous l’espérons, un nouveau trophée dans les valises", commente le club.

Cette matinée sera l’occasion pour tous supporters de venir saluer les joueuses, partager un moment privilégié avec l’équipe et immortaliser cette première saison aux côtés des trophées remportés cette année. 

Le club qui promet même "une annonce historique".

A noter que de nombreuses animations seront également organisées vendredi prochain au Groupama Stadium à l’occasion de la finale de la Première Ligue face au Paris FC.

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