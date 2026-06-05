Le passage d'Endrick à l'OL fait bondir l’audience de la Ligue 1 au Brésil

La LFP a publié un communiqué de presse ce vendredi se félicitant d’une activité croissante du championnat de France à l’étranger, alors que la Ligue 1 est diffusée dans 215 territoires, notamment via SuperSport en Afrique subsaharienne anglophone, FOX au Mexique et VTV Cab au Vietnam.

Avec une audience cumulée estimée à 520 millions de téléspectateurs en 2025/2026, les matchs et programmes de Ligue 1 diffusés à l’international ont enregistré une progression significative de 28 % par rapport à la saison précédente.

Dans le détail, les matchs en direct confirment leur attractivité, avec une hausse de +22 % des audiences, précise la LFP.

Cette progression est également soutenue par des performances particulièrement solides sur certains marchés stratégiques.

On apprend ainsi que l’arrivée d’Endrick à l’OL a fait bondir les audiences au Brésil de 281 %.

"La Chine demeure également un territoire clé, avec une audience record de 93 millions (+12 %), portée par les partenariats solides avec CCTV et Migu", indique le communiqué.