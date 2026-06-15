Equipe de France : quand Rayan Cherki et Bradley Barcola rendent hommage à leur premier club à Lyon

Entre séances d’entrainement et vie de groupe, les joueurs de Didier Deschamps ont pris le temps d’enfiler le maillot de leur tout premier club.
Une photo a notamment été largement relayée dans l’agglomération lyonnaise. Il s’agit du cliché de Rayan Cherki et Bradley Barcola. Les deux joueurs ont été formés à l’OL mais ont fait leur premier pas dans un club de la métropole.
Rayan Cherki pose ainsi avec les couleurs de l’AS Saint-Priest tandis que Bradley Barcola a porté les couleurs de l’AS Buers, club de Villeurbanne.
Rayan, nous attendons avec impatience ton retour à Lyon. Arrêtez de vous attarder sur les buveurs d'eau chaude sucrée. ( British)Signaler Répondre
Ne pas oublier Laurent Fournier qui lui aussi a porté les couleurs de l'AS Buers à villeurbanne,le soldat Ryan pose différement cette fois devant l'objectif,et c'est tant mieux....Signaler Répondre