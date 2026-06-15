Anciens de l'OL

Equipe de France : quand Rayan Cherki et Bradley Barcola rendent hommage à leur premier club à Lyon

Equipe de France : quand Rayan Cherki et Bradley Barcola rendent hommage à leur premier club à Lyon
Equipe de France : quand Rayan Cherki et Bradley Barcola rendent hommage à leur premier club à Lyon - DR

Alors que l’équipe de France n’a pas encore entamé son Mondial, les Bleus sont actuellement aux Etats-Unis.

Entre séances d’entrainement et vie de groupe, les joueurs de Didier Deschamps ont pris le temps d’enfiler le maillot de leur tout premier club.

Une photo a notamment été largement relayée dans l’agglomération lyonnaise. Il s’agit du cliché de Rayan Cherki et Bradley Barcola. Les deux joueurs ont été formés à l’OL mais ont fait leur premier pas dans un club de la métropole.

Rayan Cherki pose ainsi avec les couleurs de l’AS Saint-Priest tandis que Bradley Barcola a porté les couleurs de l’AS Buers, club de Villeurbanne. 

Tags :

Rayan Cherki

ex-OL

Bradley Barcola

AS Buers

AS Saint-Priest

2 commentaires
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Foot 2 rue le 15/06/2026 à 17:32

Rayan, nous attendons avec impatience ton retour à Lyon. Arrêtez de vous attarder sur les buveurs d'eau chaude sucrée. ( British)

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DMPP le 15/06/2026 à 15:21

Ne pas oublier Laurent Fournier qui lui aussi a porté les couleurs de l'AS Buers à villeurbanne,le soldat Ryan pose différement cette fois devant l'objectif,et c'est tant mieux....

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