Equipe de France : quand Rayan Cherki et Bradley Barcola rendent hommage à leur premier club à Lyon

Entre séances d’entrainement et vie de groupe, les joueurs de Didier Deschamps ont pris le temps d’enfiler le maillot de leur tout premier club.

Une photo a notamment été largement relayée dans l’agglomération lyonnaise. Il s’agit du cliché de Rayan Cherki et Bradley Barcola. Les deux joueurs ont été formés à l’OL mais ont fait leur premier pas dans un club de la métropole.

Rayan Cherki pose ainsi avec les couleurs de l’AS Saint-Priest tandis que Bradley Barcola a porté les couleurs de l’AS Buers, club de Villeurbanne.