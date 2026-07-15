Quand Pierre Sage regarde le match France-Espagne avec un groupe de supporters de l'OL à Londres

Alors que les Lyondoners avaient appelé les supporters à suivre la demi-finale de la coupe du monde France-Espagne au sein de leur QG des Three Lanterns, ils ont eu la surprise d'accueillir un nouvel arrivant à Londres.

Pierre Sage, ancien entraineur de l'OL désormais à Crystal Palace, s'est joint à ce groupe de supporters lyonnais, pour regarder le match.

Une photo a été publiée sur les réseaux sociaux. "Pierre a passé un excellent moment et a promis de revenir nous rendre visite prochainement, pour un match de l'OL", indiquent les Lyondoners, habitués à encourager l'OL depuis la capitale anglaise.

"Pierre, merci encore pour ta présence et ta générosité. C’était un immense honneur pour l’ensemble du groupe de te recevoir. Malgré l’élimination de la France, nos membres garderont un merveilleux souvenir de cette soirée grâce à toi. On te souhaite une excellente saison avec ton nouveau club de Crystal Palace et beaucoup de réussite", écrivent encore les supporters lyonnais.

Pierre Sage reviendra-t-il au pub pour suivre le tour préliminaire de Ligue des Champions programmé début août ?