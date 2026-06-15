Kaïl Boudache signe à l’OL jusqu’en 2031 (officiel)

Kaïl Boudache s’est engagé avec l’Olympique lyonnais pour les cinq prochaines saisons. Le jeune ailier de 20 ans restera lié à l’OL jusqu’en 2031.

Originaire du Gard, le joueur arrive en provenance de l’OGC Nice où il a été formé. L’OL le présente comme un "ailier vif, percutant et doté d’excellents qualités de dribble".

"Ce gaucher a poursuivi sa progression avec les jeunes aiglons jusqu’à intégrer le groupe professionnel entrainé par Claude Puel la saison dernière", rappelle le club.

Kaïl Boudache, international U23 algérien, était en fin de contrat avec le club azuréen.

L’OL dit se féliciter de cette première recrue estivale "qui s’inscrit pleinement dans sa stratégie de recrutement fondée sur l’identification de jeunes talents à fort potentiel, capables de s’inscrire durablement dans le projet sportif du club".