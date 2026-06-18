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OL : Afonso Moreira transféré au Bayer Leverkusen (officiel)

OL : Afonso Moreira transféré au Bayer Leverkusen (officiel)
OL : Afonso Moreira transféré au Bayer Leverkusen (officiel) - Lyon Foot

Son départ ne faisait plus de doute. 

L’Olympique lyonnais a annoncé ce jeudi soir le transfert d’Afonso Moreira. Le jeune Portugais rejoint le Bayer Leverkusen pour un montant pouvant atteindre 33,6 millions d’euros, dont 4,1 millions d’euros de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value. 

Cette vente permet à l’OL d’aborder de façon plus sereine son audition devant la DNCG, d’autant qu’Afonso Moreira avait été recruté pour seulement 2 millions d’euros l’été dernier, en provenance du Sporting Portugal qui avait inclus une clause de 20% d’intéressement sur une plus-value à la revente. 

"Je suis reconnaissante d’avoir rencontré une personne aussi dévouée à son club, capable de nous rendre heureux chaque fois qu’il touchait un ballon de football", a salué Michele Kang, la présidente de l’OL. 

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