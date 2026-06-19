Autour du club

Avant le passage de l’OL devant la DNCG, l’administrateur judiciaire de Bidco "jouerait au mort"

Avant le passage de l’OL devant la DNCG, l’administrateur judiciaire de Bidco "jouerait au mort"
Avant le passage de l’OL devant la DNCG, l’administrateur judiciaire de Bidco "jouerait au mort" - Lyon Foot

Les dirigeants lyonnais doivent-ils s’inquiéter ?

Après être parvenu à vendre Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour aborder sereinement le passage devant la DNCG, le clan lyonnais serait confronté au silence radio de Cork Gully, l’administrateur judiciaire de Bidco. 

Selon Sud Info, ce cabinet anglais ne répondrait plus aux dirigeants des différents clubs de l'ère John Textor, dont l’OL et Molenbeek : "L’administrateur judiciaire anglais joue tout simplement au mort, ne répondant plus, que ce soit à Dailly, au RWDM et même à l’Olympique Lyonnais. Cork Gully traine, apparemment sous prétexte qu’il n’aurait plus de ressources financières à allouer à la gestion de ce dossier", explique le média belge, invoquant une raison financière. 

Reste à savoir si ce faux bond aura un impact sur le futur rachat de l’OL et sur le passage du club devant le gendarme financier du football français.

Tags :

Cork Gully

Eagle Football Group

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.