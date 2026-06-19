Avant le passage de l’OL devant la DNCG, l’administrateur judiciaire de Bidco "jouerait au mort"

Après être parvenu à vendre Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour aborder sereinement le passage devant la DNCG, le clan lyonnais serait confronté au silence radio de Cork Gully, l’administrateur judiciaire de Bidco.

Selon Sud Info, ce cabinet anglais ne répondrait plus aux dirigeants des différents clubs de l'ère John Textor, dont l’OL et Molenbeek : "L’administrateur judiciaire anglais joue tout simplement au mort, ne répondant plus, que ce soit à Dailly, au RWDM et même à l’Olympique Lyonnais. Cork Gully traine, apparemment sous prétexte qu’il n’aurait plus de ressources financières à allouer à la gestion de ce dossier", explique le média belge, invoquant une raison financière.

Reste à savoir si ce faux bond aura un impact sur le futur rachat de l’OL et sur le passage du club devant le gendarme financier du football français.