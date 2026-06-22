Anciens de l'OL

"Les lions ne sont pas des décors pour réseaux sociaux" : Karim Benzema (ex-OL) critiqué après avoir posé avec un félin

"Les lions ne sont pas des décors pour réseaux sociaux" : Karim Benzema (ex-OL) critiqué après avoir posé avec un félin
"Les lions ne sont pas des décors pour réseaux sociaux" : Karim Benzema (ex-OL) critiqué après une publication d'animaux sauvage - DR

Karim Benzema critiqué après une publication avec des félins sauvages.

Une publication de Karim Benzema sur les réseaux sociaux n'est pas passée inaperçue. L'ancien attaquant de l'OL, suivi par plusieurs dizaines de millions d'abonnés à travers le monde, a publié une image faisant polémique.

Sur les images en question, le Ballon d'Or 2022 apparaît aux côtés d'un lion blanc. Des photos qui ont rapidement fait réagir la Ligue de Défense des Animaux.

Sur ses réseaux sociaux, l'association estime que ce type de contenu contribue à banaliser la détention et la manipulation d'animaux sauvages. "Quand il pose avec un bébé tigre dans les bras et un lion blanc en décor de vacances, ce n'est pas un geste anodin", écrit-elle. Avant de poursuivre : "Chaque photo de ce type envoie le même message : "Regardez comme il est normal de manipuler des animaux sauvages".

La Ligue de Défense des Animaux a également rappelé que les félins sauvages ne doivent pas être considérés comme de simples accessoires de communication. "Les tigres ne sont pas des accessoires de célébrités. Les lions ne sont pas des décors pour réseaux sociaux".

"Quand on possède une telle influence, on a aussi une responsabilité", estime-t-elle, faisant référence aux dizaines de millions de personnes qui suivent l'ancien international français sur les différentes plateformes.

Sans remettre directement en cause les intentions de l'ex-joueur de l'OL, la Ligue de Défense des Animaux appelle ce dernier à adopter une autre approche à l'avenir. Pour l’heure, il semblerait que la publication ait été retirée des réseaux sociaux de l’ancien Lyonnais.

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5 commentaires
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Bianca le 22/06/2026 à 14:10

Un ancien footballeur en quête de buzz, qui cherche à faire parler de lui...

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les abrutis militants primaires le 22/06/2026 à 14:02

et bornés ne comprennent rien..et si c etait pour faire la promotion de la protection de la faune sauvage?

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ou commence le le 22/06/2026 à 14:01

racisme ?ou commence le militantisme sincere?ou....les deux?...ce garçon ,qui semble au demeurant gentil aura toujours les furieux et les aigris sur le dos

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de toute façon le 22/06/2026 à 13:26

On en a rien à foutre !

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lahdon le 22/06/2026 à 13:14

de toute façon, les français lui trouve toujours des choses a critiquer…laissez le tranquille vivre sa vie! il fait chier personne, bande de haineux jaloux

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