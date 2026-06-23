Jour de DNCG pour l’OL : entre confiance retrouvée et prudence

Ce mardi 23 juin marque une date importante pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien passe devant la DNCG pour un rendez-vous qui, il y a encore un an, faisait craindre le pire aux supporters lyonnais. La situation a changé depuis l'éviction de John Textor. Sans être totalement sortie d'affaire, l'institution lyonnaise aborde cette échéance dans un climat bien moins anxiogène que lors des précédents exercices. La principale raison porte un nom, Michele Kang.

Déjà aux commandes du club depuis l'été 2025, l'Américano-Coréenne devrait boucler la reprise de l'OL selon L’Equipe. Un signal fort envoyé aux instances du football français alors que le club cherche à tourner définitivement la page des turbulences financières de ces dernières années. Depuis plusieurs mois, la nouvelle direction a multiplié les efforts pour assainir la situation. Réduction de la masse salariale, contrôle des dépenses et restructuration de la gouvernance ont permis à l'OL de présenter un visage plus crédible qu'auparavant. Les premiers indicateurs financiers témoignent d'ailleurs d'une amélioration progressive, même si le poids de la dette reste important.

Pour autant, personne à Décines ne crie victoire avant l'heure. Les dirigeants savent que la DNCG examinera avec attention la solidité du projet porté par Michele Kang et ses partenaires. L'apport de nouveaux capitaux et la finalisation du rachat du club constituent néanmoins des arguments de poids.

À quelques heures du verdict, le sentiment dominant reste donc un mélange de prudence et d'optimisme. L'inquiétude n'a pas totalement disparu, mais elle n'a plus grand-chose à voir avec celle qui entourait les passages de l'ère Textor. Pour la première fois depuis longtemps, l'OL a le sentiment d'avancer avec une direction claire et un projet identifié. Reste désormais à savoir si la DNCG partagera cette confiance.