Pourquoi l’OL doit attendre plusieurs jours pour connaître le verdict de la DNCG ?

Ce n’est pas ce mardi que l’Olympique Lyonnais sera fixé sur son sort. Alors que Michele Kang s’est présentée devant la DNCG en début de journée pour défendre le dossier de reprise du club rhodanien, aucun verdict n’a été rendu à l’issue de l’audition. Une situation qui peut surprendre au premier abord, tant les décisions de l’instance financière du football français sont généralement communiquées rapidement après les passages des clubs.

Mais ce délai n'est pas inquiétant. "Dans le cadre d’une audition de reprise de club, la DNCG ne prend pas de décision immédiate. L’avis est rendu sous quelques jours", a précisé l'OL.

Du côté lyonnais, la confiance reste de mise. Les dirigeants estiment avoir apporté les garanties nécessaires pour démontrer la solidité du projet porté par Michele Kang, tout en poursuivant le travail d’assainissement financier engagé depuis près d’un an.

Il faudra donc encore patienter quelques jours avant de savoir si l’OL pourra aborder son mercato estival sans restriction supplémentaire et préparer sereinement ses échéances européennes du mois d’août.