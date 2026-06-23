Michele Kang prend officiellement le contrôle de l’OL

Dans un communiqué publié ce mardi, Eagle Football Group a officialisé une étape majeure dans l’avenir de l’Olympique Lyonnais. À l’issue d’un processus de vente indépendant, Michele Kang va devenir l’actionnaire du club rhodanien via sa société Olympe Bidco.

L’Américano-Coréenne doit racheter les 87,78 % du capital détenus jusqu’ici par Eagle Bidco, la structure associée à l’ère John Textor, pour un montant global de 30 millions de dollars. L’opération prévoit également une restructuration importante de la dette du groupe.

Michele Kang s’est engagée à injecter jusqu’à 71 millions d’euros dans le Groupe OL au cours des deux prochaines saisons, dont 31 millions d’euros dès la finalisation de l’acquisition. Le communiqué précise également qu’environ 232,6 millions d’euros de dette seront effacés et qu’un accord a été trouvé avec les principaux créanciers afin de repousser certaines échéances de remboursement pendant 18 mois. Un bol d’air considérable pour les finances lyonnaises.

Cette opération doit permettre à l’OL de quitter définitivement la galaxie Eagle Football et de retrouver une organisation plus lisible. Eagle Football Group devrait d’ailleurs être rebaptisé "Olympique Lyonnais Groupe SA". Le club masculin restera toutefois géré séparément d’OL Lyonnes. La finalisation de l’accord reste conditionnée au maintien administratif de l’OL en Ligue 1 par la DNCG, qui doit encore rendre son avis dans les prochains jours. Michele Kang doit également poursuivre ses échanges avec l’instance dans le cadre du processus réglementaire lié à la reprise du club.

"C’est avec un grand sens des responsabilités et un immense honneur que je m’inscris aujourd’hui dans ce processus de reprise de l’Olympique Lyonnais", a déclaré dans un communiqué Michele Kang, estimant que le club a déjà parcouru un chemin important depuis un an.

Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, a lui aussi salué l’engagement de Michele Kang. "Nous avons remis l’Olympique Lyonnais sur la bonne voie, permettant à notre cellule sportive de travailler sereinement", explique-t-il, avant d’assurer que le club fera tout pour être "à la hauteur de l’investissement personnel de Michele".

Cette opération marquera un tournant majeur dans l’histoire récente de l’OL. Après plusieurs années d’instabilité financière et institutionnelle, le club espère désormais ouvrir un nouveau chapitre, plus stable et plus ambitieux.