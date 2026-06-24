"On cherche à salir ma réputation" : John Textor contre-attaque et règle ses comptes avec Michele Kang (OL)

Après l’officialisation de la prise de contrôle du club par Michele Kang, John Textor a publié une longue lettre adressée au conseil d’administration d’Eagle Football Group pour dénoncer ce qu’il considère comme une campagne “menée contre lui depuis son départ”.

L’ancien propriétaire de l’OL a accusé notamment Michele Kang d’avoir utilisé les communiqués officiels du groupe pour nuire à sa réputation et justifier sa montée en puissance à la tête du club. Selon lui, cette stratégie serait à l’œuvre depuis l’été 2025 et viserait à faire porter à son ancienne direction la responsabilité des difficultés financières rencontrées par l’institution.

Dans ce courrier, l’Américain a affirmé également avoir été progressivement écarté de la gouvernance après sa démission. Il a assuré que les enquêtes internes lancées à son encontre ont été utilisées pour l’affaiblir, évoquant des investigations qu’il qualifie de "manœuvres destinées à favoriser une prise de contrôle du club".

L’homme d'affaires a conteste par ailleurs les critiques formulées sur certains mouvements financiers réalisés sous l’ère Eagle Football. Selon lui, les flux de trésorerie entre les différentes entités du groupe ainsi que les transferts de joueurs étaient parfaitement identifiés, validés et conformes aux pratiques des réseaux multi-clubs présents dans le football mondial, citant notamment "les modèles développés par City Football Group ou encore Red Bull".

John Textor a aussi reproché au conseil d’administration de soutenir sans réserve Michele Kang, qu’il accuse de poursuivre « ses propres intérêts » dans ce dossier. L’Américain revient également sur la plainte déposée contre Michele Kang au printemps dernier pour des faits présumés de "corruption privée, abus de pouvoir et diffusion de fausses informations".

Cette sortie intervient alors que Michele Kang vient de finaliser un accord pour devenir l’actionnaire majoritaire de l’OL.