"Ils en étaient venus aux mains" : Robert Duverne se souvient de deux grosses tensions dans le vestiaire de l'OL

Après son apparition dans le documentaire Netflix consacré à la coupe du monde 2010 et le passage catastrophique de l'équipe de France à Knysna, Robert Duverne, l'ancien préparateur physique des Bleus, s'est prêté au jeu de l'interview auprès de L'Equipe.

Si l'on apprend encore quelques anecdotes sur les Tricolores, celui qui a également été le préparateur physique de l'OL pendant plusieurs années est revenu sur deux épisodes de fortes tensions dans le vestiaire lyonnais.

Ainsi quand on lui demande de raconter la plus grosse dispute à laquelle il a assisté, il répond, d'emblée : "A la coupe du monde 2010, évidemment, c'est la mi-temps du Mexique". Et Robert Duverne de poursuivre : "Mais j'ai connu bien pire à l'OL".

C'est là que l'ancien membre du staff lyonnais dévoile deux moments de tension : "Entre Jean-Alain Boumsong et Alain Perrin, à la mi-temps de la finale de la Coupe de France 2008, ou entre Fabio Santos et Claude Puel. Eux, ils en étaient venus aux mains et il avait fallu les séparer".

Robert Duverne qui compare alors ces deux situations au moment qui avait opposé Raymond Domenech et Nicolas Anelka en 2010 : "Entre Raymond et Nico, c'est monté dans les tours, c'est tout".