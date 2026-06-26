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OL : Khalis Merah veut récupérer le numéro 18 de Rayan Cherki, Rachid Ghezzal et Nabil Fekir

OL : Khalis Merah veut récupérer le numéro 18 de Rayan Cherki, Rachid Ghezzal et Nabil Fekir
OL : Khalis Merah récupère le numéro 18 de Rayan Cherki, Rachid Ghezzal et Nabil Fekir - Lyon Foot

A trois jours de la reprise des joueurs, c'est déjà l'effervescence au Groupama OL Training Center.

Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle on découvre les intendants du club en train de préparer les maillots et les équipements pour la saison prochaine.

On apprend ainsi que deux joueurs veulent changer de numéro. Avec le numéro 44 la saison dernière, Khalis Merah veut récupérer le numéro 18 qui était porté jusqu'à présent par Rachid Ghezzal. Un numéro "dans la tradition des Lyonnais", précise le staff. On se rappelle notamment que ce chiffre a été plébiscité dans le passé par Rayan Cherki ou encore Nabil Fekir.

De son côté, Ernest Nuamah veut délaisser le numéro 37 pour adosser le numéro 7, laissé libre par Adam Karabec.

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