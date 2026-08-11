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OL-Sparta Prague : tout donner pour ne pas déjà rater sa saison

OL-Sparta Prague : tout donner pour ne pas déjà rater sa saison
DR Sparta Praha

Après la défaite inquiétante à l'aller (2-1), l'OL affronte ce mardi soir le Sparta Prague lors du tour préliminaire retour de Ligue des Champions. Avec une formation plus offensive, les Lyonnais espèrent renverser la vapeur devant leur public.

Malgré la fin de la gratuité des navettes, il va y avoir du monde ce mardi soir au Groupama Stadium. Et les coéquipiers de Tyler Morton auront besoin de toutes ces voix pour réaliser l'exploit attendu, à savoir battre le Sparta Prague après la défaite de l'aller en Tchéquie.

Ce tour préliminaire retour de Ligue des Champions est déjà fondamental pour la saison de l'OL, et ce n'est que le deuxième match de l'été !

A l'aller, Paulo Fonseca avait choqué les supporters en alignant une composition défensive, avec aucun ailier de formation pour épauler Loïs Openda.

Résultat, Lyon avait sombré (2-1), la faute également à un pénalty raté du capitaine Corentin Tolisso.

Ce mardi soir (21h, Canal+), l'entraîneur portugais a décidé de revenir à la raison et alignera d'entrée Malick Fofana et Ernest Nuamah. Il retrouve également Moussa Niakhaté en défense, revenu de sa suspension, contrairement à Nicolas Tagliafico.

Mais Paulo Fonseca prévient : le Sparta Prague ne vient pas à Décines pour prendre une rouste. "L'équipe est forte techniquement, avec des joueurs rapides sur les côtés. Je m’attends à une équipe agressive, je ne m’attends pas à une équipe qui vient ici pour défendre. C’est difficile d’imaginer qu’ils viennent ici uniquement pour défendre, peut-être qu’ils seront plus prudents", a ainsi déclaré le coach en conférence de presse d'avant-match.

Avec son équipe "davantage prête" à la bataille, Paulo Fonseca n'a pas le droit à l'erreur.

D'autant qu'en cas de victoire contre les Tchèques, il faudra très probablement affronter ensuite Fenerbahçe et sa nouvelle armada emmenée par Mason Greenwood, N'Golo Kanté et Milan Skriniar.

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