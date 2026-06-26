Michele Kang a évoqué un "moment historique", devenant l'actionnaire majoritaire du club : "Cela a été sans aucun doute le plus grand défi de ma vie personnelle et professionnelle", a indiqué celle qui a confirmé rester présidente du club.

Et la femme d'affaires veut désormais se tourner vers l'avenir, évoquant une restructuration sur plusieurs années : "Quand on regarde vers l'avenir, nos priorités sont tout d'abord de restructuration financière du club et bâtir un modèle durable sur le plan financier. Nous voulons aussi revenir à l'excellence sportive en renforçant la première équipe et renforcer l'Academy. Nous allons travailler sans faille pour que l'OL comme une source de fierté et d'inspiration pour les supporters et la ville de Lyon".

Compte tenu des investissements promis par Michele Kang auprès de la DNCG, l'Américaine se dit "très confiante en l'avenir" : "Ca ne sera pas facile mais nous sommes engagés pour faire ce qu'il faut pour ramener l'excellence du passé de l'équipe et nous le ferons de manière responsable et rentable".

Sur le plan sportif, Michael Gerlinger, le directeur général de l'OL, ne compte pas revoir les priorités : "Il faut continuer la stratégie de recrutement commencée avec Matthieu Louis-Jean, qui est de développer des jeunes joueurs qui veulent jouer et gagner et ça a très bien marché. Il faut continuer cette route. Nous avons eu beaucoup de joueurs de l'académie et on va travailler ce travail sportif".

Et l'ambition reste la même que la saison dernière, comme l'a confirmé le dirigeant lyonnais : "L'ambition est la même que la saison dernière : on veut jouer l'Europe. Avec ce budget, on a montré qu'on pouvait prétendre au podium, et ca reste la déception de cette saison. On a plus ou moins le même budget. Le plan de transfert ne change pas. La DNCG a encadré sur le budget qu'on a présenté. Quoiqu'il arrive, nous resteront sur une stratégie raisonnable. On ne dépensera pas plus".