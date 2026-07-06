Sosie de Mohamed Henni et supporter de l'OL, l'influenceur Kafu est décédé

Yacine avait percé sur les réseaux sociaux en parodiant le marseillais Mohamed Henni. Mais c'est bien du côté du Groupama Stadium qu'il évoluait.

Connu sous le pseudonyme Kafu, il est décédé brutalement à l'âge de 32 ans ce week-end comme annoncé par ses proches.

L'influenceur aux plus de 120 000 followers sur TikTok et Instagram multipliait les vidéos dans lesquels il soutenait l'OL et moquait ses adversaires. Sa dernière vidéo, publiée dimanche, moque la défaite du Paraguay face à la France avec une danse dont lui seul avait le secret.

Depuis cette annonce, les hommages se multiplient. Depuis les Etats-Unis où il dispute la Coupe du Monde avec les Bleus, Rayan Cherki a publié un commentaire : "Repose en paix". Le rappeur lyonnais L'Allemand ainsi que Mokobé ont également réagi.

La famille de Yacine a laissé un long commentaire d'hommage sur son compte : "Comment accepter que tu ne sois plus là ? Rien que d’écrire ces mots nous paraît irréel. Nous avons encore du mal à croire que tu es parti. Une partie de nous espère encore se réveiller demain et te retrouver, entendre ta voix, ton rire, te voir entrer comme si rien ne s’était passé. Tu étais bien plus qu’un frère, qu’un fils, qu’un oncle ou qu’un beau-frère. Tu étais un pilier de notre famille. Celui qui rassemblait, qui faisait rire, qui prenait des nouvelles, qui était toujours présent. Ta place était unique, et personne ne pourra jamais la prendre. (...) Tu nous manques déjà d’une manière impossible à expliquer. Tu nous manqueras chaque jour de notre vie".

Déjà l'an dernier, fin juillet 2025, les supporters de l'OL étaient endeuillés par le décès de Mehdi Bassit, alias Mehdi Saucisson, influenceur et grand fan du club rhodanien.