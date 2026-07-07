Ligue 1 : la LFP refuse de reporter le premier match de l'OL

Cette demande n'avait pourtant vocation à s'appliquer qu'à une seule condition selon L'Équipe, si l'OL se qualifiait pour les barrages de la Ligue des champions. Pour retrouver la phase de ligue de la C1, les Lyonnais devront d'abord franchir le 3e tour préliminaire, dont les rencontres sont programmées les 4 ou 5 août (aller) puis les 11 ou 12 août (retour). En cas de qualification, ils disputeraient ensuite les barrages, ultime étape avant la Ligue des champions, avec un match aller les 18 ou 19 août et un retour les 25 ou 26 août.

Le problème est que la première journée de Ligue 1 est programmée le 22 août, soit entre les deux rencontres des barrages. C'est précisément pour éviter cette situation que l'OL avait demandé un report de son déplacement à Toulouse, estimant qu'un calendrier allégé lui offrirait de meilleures chances de décrocher une qualification pour la Ligue des champions.

Toujours selon L'Équipe, les dirigeants lyonnais avaient également fait valoir qu'une présence de l'OL en C1 serait bénéfique pour le football français dans son ensemble.

Mais réunie ce lundi, la LFP a rejeté cette requête. L'instance a notamment estimé qu'il n'était pas souhaitable de débuter la saison de Ligue 1 avec une rencontre reportée, alors que le championnat sera intégralement diffusé sur sa nouvelle plateforme.

Sauf changement de calendrier, l'OL devra donc, s'il atteint les barrages de Ligue des champions, enchaîner un match européen, un déplacement à Toulouse en Ligue 1, puis le retour de son barrage européen en l'espace d'une semaine.