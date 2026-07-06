OL : Corentin Tolisso prolonge jusqu'en 2029 (officiel)

Le club a annoncé ce lundi soir la prolongation de contrat de son capitaine pour deux saisons supplémentaires, jusqu'en juin 2029.

L’Olympique Lyonnais se dit "fier de poursuivre l’histoire avec son capitaine, enfant du club et figure majeure de l’identité lyonnaise".

Il faut dire que le milieu de terrain international, champion du monde en 2018, a rejoint l'OL en 2007 à l’âge de 13 ans. Après une parenthèse au Bayern Munich, Corentin Tolisso est revenu à Lyon où il s’est imposé comme l’un des leaders du vestiaire.

Cette prolongation est une suite logique pour le joueur, auteur d’une saison 2025/2026 remarquable, avec 15 buts et 6 passes décisives.

"C’était une évidence pour moi de poursuivre l'aventure avec mon club de cœur. Porter ce maillot et être le capitaine de cette équipe est une grande fierté. J’aime le rôle que j’occupe au sein du groupe, aussi bien sur le terrain qu’auprès des plus jeunes. J’ai le sentiment d’avoir franchi un nouveau cap cette saison grâce au travail réalisé avec le coach. Je suis également convaincu par la nouvelle dynamique impulsée par Michele Kang, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean. La saison que nous venons de réaliser a montré de quoi ce groupe était capable et renforcé notre conviction que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. J’ai toujours la même ambition : gagner un trophée avec l’OL et tout faire pour ramener le club en Ligue des Champions", a commenté Corentin Tolisso.