OL Lyonnes

Johanna Rytting Kaneryd quitte Chelsea pour OL Lyonnes (officiel)

Johanna Rytting Kaneryd quitte Chelsea pour OL Lyonnes (officiel)
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OL Lyonnes poursuit son recrutement. 

A quelques semaines de la reprise de l'entrainement, le club a annoncé ce lundi l'arrivée de Johanna Rytting Kaneryd

L'ailière droite s'est engagée pour les trois prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2029. 

L'internationale suédoise, qui arrive en provenance de Chelsea où elle évoluait sous les ordres de l'ancienne coach lyonnaise Sonia Bompastor, est présentée comme une "joueuse polyvalente capable d’évoluer dans un rôle aussi bien offensif que défensif".

En 139 matchs avec les Blues, Johanna Rytting Kaneryd a inscrit 17 buts et remporté trois Championnats d'Angleterre, deux FA Cup et deux League Cup. 

OL Lyonnes dit "se féliciter de cette nouvelle arrivée qui, après celles de Maria Luisa Grohs et Caroline Weir, respectivement internationales allemande et écossaise, témoigne de l’attractivité du projet OL Lyonnes et renforce ses ambitions sur la scène européenne". 

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