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L'OL sur le podium des meilleurs centres de formation en France

L'OL sur le podium des meilleurs centres de formation en France
L'OL sur le podium des meilleurs centres de formation en France - Lyon Foot

L'Academy de l'OL fait toujours partie des meilleurs centres de formations en France.

La Fédération française de football a dévoilé cette semaine son classement annuel de l’efficacité des centres de formation pour la saison 2025-2026. 

L'Olympique lyonnais arrive troisième de ce classement, établi par la Direction technique nationale et qui évalue les centres de formation de 33 clubs professionnels.

Ce sont en tout cinq critères qui sont pris en compte : la professionnalisation des joueurs, leur temps de jeu en équipe première, les sélections nationales, la réussite scolaire ainsi que la représentation européenne des joueurs formés au club.

"Cette distinction vient récompenser le travail mené par les éducateurs, les équipes médicales, scolaires et administratives, mais également l’engagement quotidien des jeunes joueurs qui composent l’Academy", se félicite l'OL.

"Au-delà des résultats, cette évaluation illustre la capacité du club à accompagner ses jeunes talents vers le plus haut niveau, tout en veillant à leur développement sportif, scolaire et humain. Une nouvelle reconnaissance qui confirme que la formation demeure, plus que jamais, l’un des piliers de l’identité de l’Olympique Lyonnais", conclut le communiqué.

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