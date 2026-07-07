L'actu de l'OL

Steeve Kango signe son premier contrat professionnel avec l'OL

Steeve Kango signe son premier contrat professionnel avec l'OL
Steeve Kango signe son premier contrat professionnel avec l'OL - DR

Premier contrat professionnel pour Steeve Kango.

Le club a annoncé ce mardi soir la signature du premier contrat professionnel du jeune latéral droit pour trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2029.

A 19 ans, Steeve Kango avait fait quelques apparitions dans le groupe lyonnais la saison dernière, et s'était notamment distingué en Europa League face au Celta Vigo.

Ce Lyonnais, passé par l'ASVEL et Vaulx-en-Velin, passe professionnel quelques années seulement après avoir intégré le centre de formation de l'OL, en U16. 

"Steeve Kango s’est distingué au fil de son parcours par sa générosité, sa solidité et son sérieux. Il a également disputé une cinquantaine de matches avec l’équipe réserve de l’OL et porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine chez les jeunes", rappelle l'OL.

Après Daryll Benlahlou, Steeve Kango devient le deuxième joueur de la génération 2006 à signer professionnel cet été avec l’Olympique Lyonnais.
 
"Je suis très heureux. C’est une énorme fierté de signer dans mon club et ma ville de cœur. Je ne réalise pas trop, c’est assez magique. J’ai eu l’opportunité de jouer l’an dernier, de me montrer, mais ce n’est qu’une étape. Désormais je dois travailler encore plus et essayer d’intégrer de manière définitive le groupe pro", a réagi le jeune joueur.

Tags :

Steeve Kango

OL

contrat professionnel

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.