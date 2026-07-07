Steeve Kango signe son premier contrat professionnel avec l'OL

Le club a annoncé ce mardi soir la signature du premier contrat professionnel du jeune latéral droit pour trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2029.

A 19 ans, Steeve Kango avait fait quelques apparitions dans le groupe lyonnais la saison dernière, et s'était notamment distingué en Europa League face au Celta Vigo.

Ce Lyonnais, passé par l'ASVEL et Vaulx-en-Velin, passe professionnel quelques années seulement après avoir intégré le centre de formation de l'OL, en U16.

"Steeve Kango s’est distingué au fil de son parcours par sa générosité, sa solidité et son sérieux. Il a également disputé une cinquantaine de matches avec l’équipe réserve de l’OL et porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine chez les jeunes", rappelle l'OL.

Après Daryll Benlahlou, Steeve Kango devient le deuxième joueur de la génération 2006 à signer professionnel cet été avec l’Olympique Lyonnais.



"Je suis très heureux. C’est une énorme fierté de signer dans mon club et ma ville de cœur. Je ne réalise pas trop, c’est assez magique. J’ai eu l’opportunité de jouer l’an dernier, de me montrer, mais ce n’est qu’une étape. Désormais je dois travailler encore plus et essayer d’intégrer de manière définitive le groupe pro", a réagi le jeune joueur.