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Deux matchs amicaux supplémentaires au programme de l'OL en juillet

Deux matchs amicaux supplémentaires au programme de l'OL en juillet
Deux matchs amicaux supplémentaires au programme de l'OL en juillet - Lyon Foot

Les joueurs de l'OL vont progressivement monter en puissance avant leur premier match de Ligue des Champions début août.

Deux matchs amicaux ont été ajoutés au programme des Lyonnais au cours du mois de juillet.

Après une première victoire 5-2 face à Mâcon mercredi, les hommes de Paulo Fonseca vont affronter le FC Saint-Gall et le Servette FC. Le premier match a lieu ce samedi, tandis que la deuxième confrontation est programmée mercredi à Bourgoin-Jallieu.

C'est une fois en Allemagne, pour le stage de pré-saison, que l'OL voit son calendrier changer. 

Corentin Tolisso et ses coéquipiers affronteront tout d'abord le Slavia Prague, champion de République Tchèque, le samedi 18 juillet. La rencontre débutera à 19h et se disputera au Campus Adidas d'Herzogenaurach, en Allemagne, où les Lyonnais débuteront leur stage dès le lendemain.

L'OL restera sur place jusqu'au vendredi 24 juillet et terminera son stage par une confrontation face au VfL Wolfsbourg, pensionnaire de Bundesliga. Le coup d'envoi sera donné à 14h, au Fuchs-Park-Stadion de Bamberg.

A noter que ces 2 matches se dérouleront sur un format de 2 fois 60 minutes.
La préparation se terminera par une ultime montée en puissance, face au Real Betis, le mercredi 29 juillet à Cadix.

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