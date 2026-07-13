L'OL a annoncé ce lundi soir le prêt du gardien américain, recruté sous l'ère John Textor, aux New England Revolution pour une période initiale de six mois, jusqu'au 31 décembre prochain. "Ce prêt pourra, sous certaines conditions, être prolongé d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2027, et sera, le cas échéant, assorti d’une option d’achat d'un montant de 1,3 million d'euros en faveur des New England Revolution", précise le club dans un communiqué.

A 32 ans, Matt Turner va donc retrouver la franchise de Major League Soccer, avec laquelle il a déjà disputé 135 rencontres, quelques jours seulement après avoir participé à la coupe du monde avec les Etats-Unis.

Cette opération devrait donc virer au fiasco pour l'OL, puisque John Textor avait initié le recrutement du gardien pour 8 millions d'euros en provenance de Nottingham Forest. Sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à 2,5 millions d'euros selon Transfermarkt.