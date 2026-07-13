Le match sera retransmis gratuitement, sur écran géant, après le succès des précédentes retransmissions.

Mardi, les portes du stade ouvriront à 18h00, permettant au public de profiter du parc Armand Chouffet et de ses espaces ombragés avant le coup d'envoi.

L'avant-match sera rythmé par la présentation de l'effectif du FCVB version Ligue 3, avec les nouvelles recrues, avant de laisser place à un DJ Set, chargé de faire monter l'ambiance avant le début de la rencontre.

Côté restauration, plusieurs buvettes seront accessibles tout au long de la soirée.

L'accès au stade se fera uniquement sur présentation d'un billet gratuit, à récupérer en ligne ou au stade directement.