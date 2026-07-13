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France-Espagne : une fan zone installée dans ce club de foot près de Lyon pour la Coupe du monde

France-Espagne : une fan zone installée dans ce club de foot près de Lyon pour la Coupe du monde
France-Espagne : une fan zone installée dans ce club de foot près de Lyon - DR

Une fan zone sera installée au stade Armand-Chouffet à Villefranche-sur-Saône pour la demi-finale de la Coupe du monde qui opposera la France à l'Espagne ce mardi. 

Le match sera retransmis gratuitement, sur écran géant, après le succès des précédentes retransmissions. 

Mardi, les portes du stade ouvriront à 18h00, permettant au public de profiter du parc Armand Chouffet et de ses espaces ombragés avant le coup d'envoi. 

L'avant-match sera rythmé par la présentation de l'effectif du FCVB version Ligue 3, avec les nouvelles recrues, avant de laisser place à un DJ Set, chargé de faire monter l'ambiance avant le début de la rencontre. 

Côté restauration, plusieurs buvettes seront accessibles tout au long de la soirée. 

L'accès au stade se fera uniquement sur présentation d'un billet gratuit, à récupérer en ligne ou au stade directement.

Tags :

Fan zone

France-Espagne

Coupe du Monde

2 commentaires
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CQQFD69! le 13/07/2026 à 17:50

Samir Nasri entendu en garde à vue dans une enquête de blanchiment liée à un narcotrafiquant marseillais !

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Enorme le 13/07/2026 à 17:34

Et ce stade est situé dans quelle commune .?
Un détail ?
Enorme....

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