Opposés au FC Saint-Gall, pensionnaire de Super League suisse, ce samedi matin au Groupama OL Training Center, les Lyonnais se sont imposés 6 buts à 3 à l'occasion de leur deuxième match de préparation estivale.

Comme lors de la victoire face à Mâcon mercredi (5-2), Paulo Fonseca a profité de cette rencontre pour donner du temps de jeu à l'ensemble de son groupe, avec une équipe totalement renouvelée à la pause.

L'OL n'a pas tardé à prendre les commandes de la rencontre. Dès la 9e minute, bien servi dans la profondeur par Noham Kamara, Kaïl Boudache a éliminé le gardien avant de centrer pour Rémi Himbert, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

La passe en profondeur de Noham Kamara, le dribble de Kaïl Boudache, la finition de Rémi Himbert 🤩



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Cinq minutes plus tard, Adil Hamdani a fait parler sa technique en éliminant son défenseur avant de battre le gardien d'une frappe du droit pour doubler la mise (14e).

Adil Hamdani vient se jouer de la défense suisse pour faire le break au quart d'heure de jeu 💫



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Saint-Gall a rapidement réduit l'écart (15e), mais les Lyonnais ont immédiatement réagi. Corentin Tolisso, dont la tentative avait été repoussée, a parfaitement servi Rémi Himbert en retrait pour le troisième but lyonnais (18e).

Le deuxième but de Rémi Himbert, servi en retrait par Corentin Tolisso 👊



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Très en vue, le jeune attaquant s'est offert un triplé avant la pause en reprenant de la tête un centre d'Adil Hamdani (38e). Les Suisses ont toutefois entretenu le suspense en réduisant une nouvelle fois le score juste avant la mi-temps (4-2, 45e).

Le centre magnifique d'Adil Hamdani pour la tête de Rémi Himbert qui vient inscrire un nouveau triplé 🤩✨



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Une seconde période plus disputée

Comme annoncé, Paulo Fonseca a procédé à onze changements au retour des vestiaires. Malgré un penalty transformé par Saint-Gall dès la 51e minute (4-3), les Lyonnais ont conservé la maîtrise de la rencontre.

Alejandro Gomes Rodriguez s'est d'abord montré dangereux à plusieurs reprises avant de provoquer le cinquième but lyonnais. À la 77e minute, sa frappe repoussée par le gardien a terminé sa course dans les filets après un but contre son camp d'un défenseur suisse.

Le cinquième but de nos Gones face au FC Saint-Gall ⚽



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Quelques minutes plus tard, Noah Nartey s'est illustré par un joli numéro dans la surface. Sa tentative repoussée a profité à Enzo Molebe, qui a conclu à bout portant pour sceller définitivement la victoire lyonnaise (82e, 6-3).