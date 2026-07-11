Présaison : l'OL veut enchaîner face au FC Saint-Gall

Après une première sortie convaincante face à Mâcon 71 (5-2), l'Olympique Lyonnais retrouve déjà les terrains ce samedi à 10h30. Les hommes de Paulo Fonseca accueilleront le FC Saint-Gall, pensionnaire de Super League, l'élite du football suisse, au Groupama OL Training Center pour leur deuxième match de préparation estivale.

Ce nouveau rendez-vous doit permettre aux Lyonnais de poursuivre leur montée en puissance à quelques semaines d'un mois d'août qui s'annonce décisif, avec notamment les tours préliminaires de la Ligue des champions en ligne de mire.

Face à la formation suisse, Paulo Fonseca devrait une nouvelle fois profiter de cette rencontre pour répartir le temps de jeu entre ses joueurs et continuer d'observer son groupe. Les recrues estivales auront également une nouvelle occasion de prendre leurs marques sous leurs nouvelles couleurs, après des débuts encourageants lors de la victoire contre Mâcon. On devrait possiblement voir Malick Fofana faire une retour sur les terrains, en attendant le retour des internationaux.

Avec une première victoire en poche, les Lyonnais tenteront donc de prolonger leur début de bonne dynamique face à Saint-Gall.