OL Lyonnes : Kadidiatou Diani rejoint les London City Lionesses (officiel)

Kadidiatou Diani va finalement rejoindre le club anglais des London City Lionesses, qui fait partie du giron de Michele Kang. L'information a été dévoilée ce lundi matin par la direction d'OL Lyonnes.
Il s'agit d'un transfert définitif dont le montant n'a pas été dévoilé mais selon L'Equipe, l'attaquante internationale a été cédée pour 800 000 euros. Cela représente la plus grosse vente de l'histoire du club lyonnais.
Kadidiatou Diani, actuellement blessée, était arrivée à Lyon à l'été 2023 en provenance du PSG.
ont critiquait Textor qui se vendait des joueurs entre club du même propriétaire madame Kang fait la même choseSignaler Répondre
Pourquoi dépenser autant d'argent ?Signaler Répondre
Plus véloce, plus physique, meilleurs tacticiens, que les autres, nous a t'on vendu l'équipe de France de Football et au final, ils ne sont pas en final ! Vive l'Espagne et ses joueurs qui nous ressemble et nous rassemble.