OL Lyonnes : Kadidiatou Diani rejoint les London City Lionesses (officiel)

Kadidiatou Diani va finalement rejoindre le club anglais des London City Lionesses, qui fait partie du giron de Michele Kang. L'information a été dévoilée ce lundi matin par la direction d'OL Lyonnes.

Il s'agit d'un transfert définitif dont le montant n'a pas été dévoilé mais selon L'Equipe, l'attaquante internationale a été cédée pour 800 000 euros. Cela représente la plus grosse vente de l'histoire du club lyonnais.

Kadidiatou Diani, actuellement blessée, était arrivée à Lyon à l'été 2023 en provenance du PSG.