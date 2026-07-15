OL Lyonnes

OL Lyonnes : Kadidiatou Diani rejoint les London City Lionesses (officiel)

OL Lyonnes : Kadidiatou Diani rejoint les London City Lionesses (officiel)
Kadidiatou Diani rejoint les London City Lionesses - Lyon Foot

Elle avait annoncé son départ d'OL Lyonnes sur les réseaux sociaux sans en dire plus sur son nouveau club.

Kadidiatou Diani va finalement rejoindre le club anglais des London City Lionesses, qui fait partie du giron de Michele Kang. L'information a été dévoilée ce lundi matin par la direction d'OL Lyonnes. 

Il s'agit d'un transfert définitif dont le montant n'a pas été dévoilé mais selon L'Equipe, l'attaquante internationale a été cédée pour 800 000 euros. Cela représente la plus grosse vente de l'histoire du club lyonnais.

Kadidiatou Diani, actuellement blessée, était arrivée à Lyon à l'été 2023 en provenance du PSG.

Tags :

OL Lyonnes

Kadidiatou Diani

London City Lionesses

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
dripoux le 15/07/2026 à 14:47

ont critiquait Textor qui se vendait des joueurs entre club du même propriétaire madame Kang fait la même chose

Signaler Répondre
avatar
Lol le 15/07/2026 à 14:09

Pourquoi dépenser autant d'argent ?
Plus véloce, plus physique, meilleurs tacticiens, que les autres, nous a t'on vendu l'équipe de France de Football et au final, ils ne sont pas en final ! Vive l'Espagne et ses joueurs qui nous ressemble et nous rassemble.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.