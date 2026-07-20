"C'était l'adversaire le plus difficile" : la réaction de Paulo Fonseca (OL) après le tirage au sort en Ligue des Champions

L'Olympique lyonnais connaît désormais son premier obstacle sur la route de la Ligue des champions. Opposés au Sparta Prague lors du troisième tour préliminaire, les joueurs de Paulo Fonseca devront négocier une double confrontation qui s'annonce particulièrement relevée.

L'entraîneur lyonnais n'a pas caché sa méfiance envers le vice-champion de République tchèque. "C'est une très bonne équipe, qui ressemble beaucoup au Slavia Prague qu'on a joué vendredi dernier en match amical. Pour moi, c'était l'adversaire le plus difficile de ce tirage au sort", a confié le technicien portugais auprès OL Play.

Paulo Fonseca s'attend d'ailleurs à une opposition exigeante. "On s'attend à une rencontre compliquée, physique, avec un marquage individuel, mais on aura nos chances dans cette double confrontation. On va continuer à bien se préparer d'ici là et à étudier cet adversaire dans les détails", a-t-il expliqué.

Cette affiche aura également une saveur particulière avec les retrouvailles entre l'OL et Adam Karabec. Prêté à Lyon la saison dernière sans être conservé, le milieu offensif évolue de nouveau sous les couleurs du Sparta Prague. "On est content de retrouver Adam Karabec, qui a laissé un très bon souvenir ici. C'est un joueur très professionnel et on sera tous contents de le revoir", a assuré Paulo Fonseca.

"Je suis content aussi qu'on puisse recevoir au match retour, car on aura le soutien de nos supporters", a conclu le coach.