Report du match Toulouse-OL : pourquoi la LFP a refusé la demande des Lyonnais

Le procès-verbal du conseil d'administration de la Ligue a été publié sur le site internet de la LFP, comme remarqué par le site Les Violets. Une demande a bel et bien été formulée par l'Olympique Lyonnais, "qui souhaite jouer sa rencontre de la première journée de Ligue 1 Mc Donald’s face à Toulouse le mardi 1er septembre ou mercredi 2 septembre afin de mieux préparer son éventuel play-off retour d'accès à la phase de Ligue de Ligue des Champions UEFA car cette première journée de Ligue 1 Mc Donald’s se situerait entre les matchs aller et retour de son éventuel play-off", peut-on lire dans le document.

On apprend ainsi que le TFC "s'est officiellement opposé à cette demande", afin de "démarrer la saison en même temps que tous les autres clubs, que sa préparation d’avant saison a été planifiée en fonction du calendrier initial et qu’un tel match en semaine, notamment de rentrée scolaire, fait craindre une affluence en forte baisse par rapport à un match se déroulant le week-end".

Si l'attachement à l’objectif commun de performance des clubs européens et la nécessité d’aménager leur calendrier a été rappelé, la LFP a décidé de rejeter, par 6 voix contre, 5 voix pour et deux abstentions, la demande de l'Olympique Lyonnais.

Les administrateurs ont considéré notamment que ce match s'inscrit dans le cadre d’un play-off d’accès à la phase de Ligue de Champions League UEFA et non pas des tours à élimination directe postérieurs à la phase de Ligue.

Malgré tout, il a été décidé, "à l’unanimité", que l’OL devait pouvoir "bénéficier de la meilleure programmation souhaitable pour lui pour cette journée lors du week-end des 21, 22 et 23 août, à savoir le samedi soir".

La rencontre se déroulera finalement le samedi 22 août à 20h45.