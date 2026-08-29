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Ruben Kluivert tout proche de l'Angleterre, l'OL d'un joli chèque ?

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Ruben Kluivert tout proche de l'Angleterre, l'OL d'un joli chèque ?
Lyon Foot

Absent du groupe pour affronter Le Havre ce samedi, Ruben Kluivert serait tout proche d'un départ vers Crystal Palace. Une transaction qui pourrait rapporter gros à l'OL.

Malgré un été compliqué et des prestations inquiétantes, Ruben Kluivert a gardé une jolie cote sur le marché des transferts. Selon L'Equipe, le défenseur néerlandais devrait même s'engager avec Crystal Palace contre un chèque de 20 millions d'euros.

Le club de Pierre Sage doit effectivement recruter en urgence un joueur après l'échec de la visite médicale de Joel Ordonez. Nos confrères rapportent que des émissaires anglais ont supervisé Ruben Kluivert lors de la victoire lyonnaise contre le Sparta Prague en tour préliminaire de Ligue des Champions.

Si la transaction se confirme, ainsi que le montant annoncé, Lyon va réaliser une sacrée plus-value. Car le Batave de 25 ans avait été acheté l'an dernier à Casa Pia au Portugal contre 3,78 millions d'euros. Une opération fois 5 qui va faire du bien aux finances du club rhodanien, surtout après l'élimination contre Fenerbahçe en barrage de Ligue des Champions.

Ruben Kluivert pourra bientôt cocher la date du match qui opposera l'OL à Crystal Palace en Ligue Europa au Groupama Stadium.

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OL

Ruben Kluivert

2 commentaires
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Ouf le 29/08/2026 à 21:10

Si lui il vaut 20 millions Upamecano vaut 2 milliards d'euros... c'est du délire...

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Merci Pierre!! le 29/08/2026 à 21:02

Et sans rancune

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