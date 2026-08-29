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OL Lyonnes termine sa préparation par un large succès face à London City (4-0)

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OL Lyonnes termine sa préparation par un large succès face à London City (4-0)
DR OL Lyonnes

À une semaine de la reprise de la Première Ligue, OL Lyonnes a conclu ses matchs amicaux par une victoire 4-0 face aux London City Lionesses. Caroline Weir et Melchie Dumornay ont chacune inscrit un doublé.

OL Lyonnes termine son été sur une note convaincante. Après avoir déjà battu Aston Villa, les joueuses de Jonatan Giráldez ont dominé une deuxième formation anglaise ce samedi au GOLTC.

Longtemps discrètes offensivement, les Lyonnaises ont débloqué la rencontre à la 38e minute grâce à Caroline Weir. L’Écossaise a profité d’une récupération haute pour ajuster Mary Earps d’un ballon piqué.

Quatre minutes plus tard, elle a doublé la mise directement sur corner, en trouvant le deuxième poteau.

Dumornay prend le relais

Dès le retour des vestiaires, Melchie Dumornay a définitivement mis OL Lyonnes à l’abri. Lancée dans la profondeur, la capitaine du jour a éliminé la gardienne avant d’inscrire le troisième but à la 47e minute.

L’Haïtienne a ensuite signé un doublé sur un centre rasant de Weir, également passeuse décisive sur l’action.

Cette victoire 4-0 permet aux Lyonnaises de remporter la première édition de la Mastercard Cup et surtout de conclure leur préparation sur deux succès consécutifs.

Place désormais au championnat avec la réception de Fleury vendredi prochain pour la première journée de Première Ligue.

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