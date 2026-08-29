OL - Le Havre (1-1) : Loïs Openda sauve Lyon d’une nouvelle désillusion

Sur la pelouse, l’OL affiche rapidement ses intentions. Avec le ballon et une possession à son avantage, Lyon s’installe dans le camp havrais. Dès la 13e minute, Corentin Tolisso se procure la première véritable occasion. Parfaitement servi par Loïs Openda, le capitaine lyonnais reprend de volée mais ne trouve pas le cadre.

Quelques instants plus tard, c’est Kaïl Boudache qui passe tout près de l’ouverture du score. Son centre dévié termine sa course sur le poteau de Lionel Mpasi. Lyon pousse mais ne parvient pas à concrétiser son temps fort.

Le Havre ne se contente toutefois pas de défendre. Les Normands prennent même progressivement confiance et perturbent davantage les Lyonnais. Juste avant la pause, le capitiane tente encore sa chance de loin, sans parvenir à tromper le gardien havrais. 0-0 à la mi-temps et déjà quelques regrets pour l’OL.

Un but refusé, Le Havre punit l’OL avant que Loïs Openda ne réponde

Lyon repart avec l’intention d’accélérer. Mais le manque d’efficacité continue de poursuivre les hommes de Paulo Fonseca. À l’heure de jeu, Corentin Tolisso voit sa tentative repoussée par Lionel Mpasi directement vers Loïs Openda. À bout portant, l’attaquant lyonnais manque pourtant le cadre.

Cinq minutes plus tard, le Groupama Stadium pense enfin pouvoir exulter. Sur un coup franc d’Ernest Nuamah mal repoussé par Lionel Mpasi, Corentin Tolisso récupère le ballon et trouve le chemin des filets. Mais la joie est de courte durée. Après intervention de la VAR, une position de hors-jeu est signalée et le but lyonnais annulé. Un scénario qui rappelle forcément les buts refusés quelques jours plus tôt face à Fenerbahçe.

Et la sanction ne tarde pas. À la 74e minute, Abdoulaye Doucouré dispose de beaucoup trop d’espace sur le côté droit et adresse un centre vers Ally Samatta, qui trompe Dominik Greif de la tête à bout portant (0-1). En quelques minutes, l’OL passe donc d’une ouverture du score refusée à l’obligation de courir après le résultat.

Les Lyonnais insistent et finissent par être récompensés. À la 87e minute, sur un corner d’Abner dévié au premier poteau, Loïs Openda surgit au second et égalise (1-1). Un nouveau but pour l'attaquant lyonnais, déjà buteur face à Fenerbahçe.

La fin de rencontre réserve encore une énorme frayeur au Groupama Stadium. Dans le temps additionnel, Sota Nakamura pense offrir la victoire au Havre, mais son but est finalement annulé après intervention de la vidéo pour une main havraise au départ de l’action.

L’OL évite donc la défaite sur le fil, mais ce match nul (1-1) laisse forcément un goût amer. Entre le poteau de Kaïl Boudache, les occasions manquées et le but de Tolisso refusé, Lyon avait les possibilités de faire mieux. Quelques jours après son élimination européenne, l’équipe de Paulo Fonseca ne parvient pas totalement à chasser la frustration.