Zack Nani diffusera encore gratuitement le championnat saoudien sur Twitch et YouTube

Après une première saison suivie par des millions d’internautes, Zack Nani rempile. Le créateur de contenu lyonnais a activé la clause lui permettant de diffuser une deuxième saison du championnat saoudien sur ses chaînes Twitch et YouTube.

Entre un et trois matchs seront proposés gratuitement chaque semaine. Les rencontres d’Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, seront notamment diffusées dans leur intégralité.

La saison passée, Zack Nani revendique plus de 250 millions de vues cumulées autour de la Saudi Pro League. Le choc entre Al Nassr et Al Hilal avait également dépassé les 100 000 spectateurs simultanés.

Plusieurs anciens Lyonnais à suivre

Cette nouvelle saison permettra aussi au public lyonnais de retrouver plusieurs anciens joueurs de l’OL évoluant désormais en Arabie saoudite, parmi lesquels Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Karim Benzema, Saïd Benrahma et Houssem Aouar.

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"Je suis absolument ravi de pouvoir annoncer la reconduction de la diffusion de la Saudi Pro League sur ma chaîne pour une deuxième année. Le travail effectué l’année dernière a permis de montrer qu’il était possible d’innover dans la diffusion sportive", se félicite Zack Nani.

Le streamer, qui cumule plus de deux millions d’abonnés sur Twitch, YouTube, X et Instagram, diffuse également les matchs de l’équipe de France Espoirs depuis octobre.