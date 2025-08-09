Le streamer lyonnais Zack Nani s'offre les droits de diffusion de la Saudi Pro League

Le streamer lyonnais, qui s'était déjà lancé dans la restauration avec la Kazdalerie, devient diffuseur officiel de la Saudi Pro League.

Approché par un entremetteur, il a fait un gros chèque pour une saison, plus une seconde en option.

Pour un montant qu'il n'a pas souhaité dévoiler, Zack Nani pourra diffuser gratuitement trois matchs par semaine sur ses chaînes YouTube et Twitch.

"C'est le plus gros investissement réalisé avec ma société qui produit toutes mes émissions et mes vidéos YouTube. Une somme au-delà des six chiffres pour une saison et une deuxième en option. C'est une exclusivité sur la partie gratuite donc une chaîne payante peut techniquement encore récupérer les droits en France", a-t-il confié à l'Equipe.

L'objectif est clairement de rentabiliser cet investissement en attirant de nombreuses personnes sur ses lives, seule manière d'être rémunéré en plus des partenariats.

Zack Nani réussira-t-il là où Canal+ s'est cassé les dents ? Après deux ans de diffusion du championnat saoudien, et malgré les présences de Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, les audiences étaient très mauvaises. Et l'engouement populaire n'a jamais pris, la faute à un niveau de jeu abyssal. Le Lyonnais reconnaît d'ailleurs qu'il ne "regardait pas les matches complets mais les résumés. Je suis plutôt au fait de ce qu'il se passait. Je n'arrive pas en touriste".

Il prévoit également de faire la promotion active du championnat en tentant d'obtenir des interviews de joueurs, notamment francophones, ou même en se rendant directement sur place.

Les buts d'Alexandre Lacazette avec Neom bientôt commentés par le roi du msemen, c'est l'info inattendue de l'été.