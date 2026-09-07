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Agression d’un couple après OL-Le Havre : deux individus jugés en février

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Agression d’un couple après OL-Le Havre : deux individus jugés en février
Agression d’un couple après OL-Le Havre : deux individus jugés en février - Lyon Foot

Le procès de l'agression d'un couple survenue en marge du match OL-Le Havre aura lieu cet hiver.

Deux suspects seront jugés le 18 février prochain pour avoir agressé Meriem Bouchedda, une élue de Rillieux-la-Pape, et son conjoint, après le match OL-Le Havre le 29 août dernier.

Le parquet de Lyon l'a annoncé ce lundi à l'AFP. 

Les deux individus seront poursuivis pour violences en réunion suivies d'incapacité totale de travail.

Pour rappel, trois hommes avaient été interpellés vendredi dans l'agglomération lyonnaise. L'un d'eux a finalement été libéré sans poursuite.

L'agression s'était déroulée le 29 août dernier. La victime, élue d'opposition à Rillieux-la-Pape, avait affirmé avoir été visée avec son compagnon par des insultes racistes avant les coups.

Tags :

OL-Le Havre

procès

1 commentaire
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toujours les mêmes.. le 07/09/2026 à 19:39

Le profil; alcooliques, violents, casiers judiciaires chargés, néonazes et électeurs de zemmour..
Les fameux "ingénieurs et polytechniciens" de la "droite patriote"
Des chances pour la France, dirait Sarah Knafo (la madone des cassoces racistes et des Ultras Lyonnais)

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