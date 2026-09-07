Agression d’un couple après OL-Le Havre : deux individus jugés en février

Deux suspects seront jugés le 18 février prochain pour avoir agressé Meriem Bouchedda, une élue de Rillieux-la-Pape, et son conjoint, après le match OL-Le Havre le 29 août dernier.
Le parquet de Lyon l'a annoncé ce lundi à l'AFP.
Les deux individus seront poursuivis pour violences en réunion suivies d'incapacité totale de travail.
Pour rappel, trois hommes avaient été interpellés vendredi dans l'agglomération lyonnaise. L'un d'eux a finalement été libéré sans poursuite.
L'agression s'était déroulée le 29 août dernier. La victime, élue d'opposition à Rillieux-la-Pape, avait affirmé avoir été visée avec son compagnon par des insultes racistes avant les coups.
Le profil; alcooliques, violents, casiers judiciaires chargés, néonazes et électeurs de zemmour..Signaler Répondre
Les fameux "ingénieurs et polytechniciens" de la "droite patriote"
Des chances pour la France, dirait Sarah Knafo (la madone des cassoces racistes et des Ultras Lyonnais)