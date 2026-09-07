Agression d’un couple après OL-Le Havre : deux individus jugés en février

Deux suspects seront jugés le 18 février prochain pour avoir agressé Meriem Bouchedda, une élue de Rillieux-la-Pape, et son conjoint, après le match OL-Le Havre le 29 août dernier.

Le parquet de Lyon l'a annoncé ce lundi à l'AFP.

Les deux individus seront poursuivis pour violences en réunion suivies d'incapacité totale de travail.

Pour rappel, trois hommes avaient été interpellés vendredi dans l'agglomération lyonnaise. L'un d'eux a finalement été libéré sans poursuite.

L'agression s'était déroulée le 29 août dernier. La victime, élue d'opposition à Rillieux-la-Pape, avait affirmé avoir été visée avec son compagnon par des insultes racistes avant les coups.